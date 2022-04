PSG - Mauricio Pochettino : "Si Kylian et moi serons là la saison prochaine ? Oui, à 100%"

Est-ce plus dur de lancer des jeunes à Paris qu'à Tottenham ?

Ce n'est pas une question de pression médiatique mais plus de philosophie et d'idées sur le développement du club. Sur où il est aujourd'hui et où il veut être dans quelques années. Quand on est arrivé à Tottenham il y avait un projet sur cinq ans avec un effectif qu'il fallait développer. C'est plus une question de projet d'où veut aller le club.





Pensez-vous que l'équipe va se mettre au diapason pour que Kylian Mbappé valide son titre de meilleur buteur ?

Une fois l'objectif collectif atteint (remporter la L1), c'est clair que les objectifs individuels sont les prochaines choses sur lesquelles se focaliser. Et je suis sûr qu'il n'y aura pas de problèmes et qu'il aura tout le soutien de l'équipe.





Quel pourcentage de chances pour que vous soyez là ? Et que Kylian soit là ?

100% dans les deux cas.





Avez-vous eu une discussion avec vos dirigeants pour parler de votre avenir ?

Il n'y a eu aucune discussion en dehors de celles que l'on a quotidiennement. On pense toujours au présent et à l'avenir. Et la communication est tout à fait normale et naturelle.

"Le talent de Ney ne peut pas être discuté"

Concernant votre avenir et celui de Kylian, est-ce que vous dîtes ce que vous ressentez et avez-vous eu une discussion avec lui ?

C'est ce que je ressens aujourd'hui. On peut s'attendre à plein de choses mais c'est ce que je ressens à l'heure actuelle.





Avant la rencontre contre Monaco, vous aviez affirmé avoir une expertise et une connaissance du club qui pourrait aider à effectuer certains changements. Quels sont selon vous les changements qu'il faudrait effectuer ?



On a l'expérience et il est important de pouvoir capitaliser là-dessus. Le fait de vivre tout ça de l'intérieur nous permet d'avoir une connaissance que l'on ne peut pas avoir de l'extérieur. Et les conclusions nous les transmettons à la direction du club pour qu'il y ait des évolutions.





Selon vous, Neymar peut-il redevenir un taulier qui enchaîne les matchs et redevient régulier ?

Le talent de Ney ne peut pas être discuté. Au cours des années, il y a des circonstances qui expliquent pourquoi il a eu des hauts et des bas. Cette saison, il est arrivé après la Copa America et n'a pas pu avoir la continuité pour arriver à son meilleur niveau. Il y a eu des hauts et des bas comme toute l'équipe. Ce matin, je discutais avec Messi et on parlait du fait que l'on n'a pas passé le Real Madrid alors que nous commencions à trouver des repères. Parfois la ligne entre le succès et la défaite est très fine.