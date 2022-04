PSG - Mbappé : "Possible de rester à Paris ? Bien sûr !"

Plus de Ligue des Champions, plus de Coupe de France et un titre quasiment acquis en Ligue 1 : la fin de saison du PSG est-elle sans enjeu ? Non, car un subsiste. Et il pourrait même être plus important que les autres puisqu’il s’agit de l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin.

Deux buts et deux passes décisives ce soir

Auteur d’un doublé ce dimanche face à Lorient (5-1), sans oublier trois passes décisives pour Neymar et Lionel Messi, le buteur parisien a logiquement été intérrogé sur son avenir après la rencontre. Et il a redonné de l’espoir aux supporters parisiens, qui s’attendent à le voir partir au Real Madrid cet été.

L'article continue ci-dessous

À lire : Mbappé régale, Paris atomise Lorient

"Je n’ai pas fait mon choix. Je réfléchis encore. Car y a de nouveaux éléments, de nouveaux paramètres. J’ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j’avais pris la décision, j’aurais assumé. Les bonnes et les mauvaises choses, je les ai toujours assumées. Je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. Je veux juste prendre la meilleure décision possible", a réagi l’homme du match au micro de Prime Vidéo.

En zone mixte, Mbappé s’est montré encore plus direct

Relancé en zone mixte par la suite, Mbappé s’est montré encore plus direct. "Mon avenir ? J’ai déjà donné pas mal d’informations à ce sujet, je pense que vous savez quoi faire. Si rester au PSG est possible ? Oui, bien sûr !", a-t-il conclu. Les supporters parisiens savent de quoi ils vont rêver ce soir : d’une nouvelle saison à Paris pour le crack de Bondy.