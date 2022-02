PSG-Real Madrid : Kylian Mbappé, au centre de la tension

Par Marc Mechenoua et Jorge C. Picón – Quelques heures avant la rencontre entre le PSG et le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez ont prévu de manger ensemble à l’une des tables les plus réputées de Paris. Après s’être opposés sur de nombreux sujets ces derniers mois, les deux hommes se retrouvent et une question demeure : évoqueront-ils le cas de Kylian Mbappé et les refus déplacés des offres émises par la Maison Blanche dans les derniers jours du mercato estival pour le recruter ?

En fin de contrat en juin et libre de s’engager où il le désire dans moins de quatre mois, l’international français est l’attraction majeure de ce huitième de finale de Ligue des champions entre les Parisiens et les Madrilènes. D’abord parce qu’il est dans une forme resplendissante (5 buts et une passe décisive lors de ses six dernières rencontres) mais plutôt pour s’il sera celui qui élimine son probable futur club.

Pour tenter de couper toutes les spéculations et se concentrer pleinement sur ce rendez-vous, Mbappé a choisi de prendre la parole quelques minutes après la large victoire du PSG face à Lille (5-1, le 6 février). Au micro de d’Amazon Prime, l’attaquant en a profité pour mettre les choses au point dans un discours en apparence spontanée mais préparé en amont.

« Ma décision n’est pas prise. Le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou ce genre de choses. Je suis concentré pour gagner contre le Real Madrid, faire la différence et après on verra », affirmait-il. Il n’en dira pas plus.

Silence complet de toutes les parties durant les huitièmes

A Madrid, l’ensemble des médias est persuadé que le Français sera là cet été et du côté de Paris on continue de tout tenter pour le faire prolonger en lui proposant un bail de courte durée et le plus gros salaire du club notamment.

Durant cette période de confrontation, les dirigeants madrilènes ont décidé de garder le silence sur ce dossier pour éviter de perturber les éventuels derniers mois de Kylian Mbappé dans la capitale. L’entourage du joueur aussi a décidé de ne plus évoquer le sujet pour attendre le bon moment afin d’annoncer son départ. Ce qui n’a pas encore été décidé.

Malgré l’assurance des dirigeants madrilènes sur ce sujet, ils continuent d’assurer qu’aucun pré-contrat n’a été signé par Mbappé même s’il est libre de s’engager où bon lui semble depuis le 1er janvier. De son côté, le PSG pense avoir encore une petite chance. Et c’est aussi dans l’idée de le faire rester à Paris, que la direction du club a entamé des discussions avec son ami Ousmane Dembélé dans les dernières heures du mercato.

Pas sûr que cela soit suffisant pour le voir rester car la réflexion du Francilien porte sur d’autres points : réaliser un rêve, être au centre de l’attention, retrouver une discipline collective et un club plus fort que ses joueurs mais aussi quitter la Ligue 1 après sept saisons. Un dernier point sur lequel il s’est exprimé publiquement. Comme sur son envie de rejoindre Madrid l’été dernier.