Mbappé, Pochettino… Les réactions après OM - PSG (0-2)

Le PSG a remporté ce dimanche le 100e Classico de l’histoire. Les Franciliens ont exprimé leur satisfaction au coup de sifflet final.

Battu à l’aller par l’OM, le PSG a pris sa revanche ce dimanche. Au Vélodrome, les joueurs de la capitale l’ont emporté sans trop forcer (2-0). Un succès qu’ils ont pleinement savouré, à l’instar de Kylian Mbappé. Les Marseillais, eux, ont regretté les occasions non converties, mais pas la prestation qu’ils ont fournie.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Téléfoot) : « C'était une belle soirée, on a fait un match sérieux, on a su rapidement prendre l'avantage. Le match est parti un peu dans tout et n'importe quoi ensuite, mais on a bien géré et pas concédé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. La mauvaise nouvelle, c'est les blessures de Fidé (Di Maria) et Marco (Verratti), je vais aller prendre des nouvelles (...) Mon but ? Ça part d'un coup de pied arrêté. Le coach me met au 2e poteau pour que je puisse être libre de contre-attaquer, qu'il n'y ait pas de bloc. Dès que Fidé (Di Maria) a la balle, je sais qu'il peut faire la passe donc je prends l'espace libre. J'ai réussi à marquer, ça fait du bien (...) L'importance du Classique ? Personnellement, je pense que ça a beaucoup évolué, quand je suis arrivé ce n’étaient pas les mêmes types de matchs. Cette année ça a repris un coup de boost, de l'importance. Toute la semaine on a préparé ce match comme un match de Champions League, comme un match à part."

Sur Canal+ : "On a bien commencé. On a su marquer très tôt dans le match, Ca s'est refermé ensuite, mais on a contrôlé la partie ensuite. C'était un match sérieux et on reste au contact. J'enchaine les matches, j'arrive à mieux finir les rencontres. Je monte en puissance et ça va aller de mieux en mieux (...) Si le Barça occupe nos esprits ? Non, car on est obligés de se concentrer sur le prochain match en championnat car on a laissé trop de points. Mais c'est peut-être pas plus mal, car on joue les matches avec intensité. On ne sera donc pas surpris en C1 (...) Neymar veut prolonger ? C'est une superbe nouvelle. Tout le monde connait l'importance de ce joueur. J’espère qu'il va pouvoir écrire l'histoire de ce club pendant de longues années."

Nasser Larguet (entraineur de l’OM sur Téléfoot) : « On a perdu ce match sur des petits détails. On doit absolument gagner ce duel après le corner. Le deuxième fait de jeu est ce contre de l'épaule de notre défenseur qui est au duel. Ces deux détails nous font encaisser deux buts. On a eu un peu plus de maîtrise en deuxième mi-temps. Dans la situation actuelle, je pense que les joueurs n'ont rien lâché, on a vu une domination territoriale de l’équipe mais malheureusement on n’a pas eu ce but. »

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Téléfoot) : « "Après un mois ensemble, c'est important de gagner ce genre de matchs. Il y a encore des phases sur lesquelles il faut progresser (…) Le Barça ? Je crois que chaque compétition est différente, et l'approche de chaque match également. Les motivations également, la C1 est une compétition que chaque joueur veut jouer. Nous continuons de grandir indépendamment de la compétition et de nous construire une identité qui est la nôtre. Les blessures ? Angel a un petit problème au quadriceps, nous verrons demain. Marco a reçu un gros coup dans la hanche et Mauro Icardi a pris un coup au dos dans le choc avec le gardien donc nous avons trois joueurs à évaluer dans les prochains jours."