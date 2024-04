Mbappé, le nouveau rebondissement !

La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a rejeté l'idée que le succès en Europe avec le club pourrait le faire changer d'avis sur son départ.

À la mi-février, le PSG a communiqué aux médias qu'il allait partir et, bien qu'il n'ait pas annoncé sa prochaine destination, tout le monde s'attend à ce qu'il porte le maillot blanc du Real Madrid la saison prochaine.

"Je rêve de gagner la Ligue des champions avec Paris. C'est un pas de plus contre une grande équipe et nous allons essayer d'aller à Wembley. Nous avons fait un grand match en tant que groupe et nous avons travaillé pendant six jours avec l'idée de gagner ici. C'est un grand jour pour le club et j'adresse mes félicitations à toutes les personnes du club qui travaillent dans le staff."

"Jouer pour l'équipe de la capitale de mon pays est très spécial, je rêvais de cela quand je suis arrivé au PSG. C'est un grand jour pour le club. Je suis fier d'être parisien." Mbappé n'aurait rien signé avec le Real Madrid, mais un accord verbal pour rejoindre le club merengue serait en place. Des rapports récents indiquent que le Bondynois et le Real Madrid finalisent encore les détails de son contrat concernant les droits d'image et le fait qu'il participe ou non aux Jeux olympiques de Paris cet été.