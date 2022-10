"Mbappé frustré car Haaland cartonne", la star du PSG mis dans les cordes

Le comportement qu’affiche en ce moment Kylian Mbappé serait dû à une forme de jalousie qu’il ressentirait envers Erling Haaland.

Kylian Mbappé mange son pair noir en ce moment. Sur les terrains, il n’est pas aussi prolifique que lors de la saison écoulée. Il reste d’ailleurs sur deux prestations moyennes, sans geste décisif réussi. Et en dehors des rectangles verts, ce n’est pas non plus très glorieux.

Après le match contre Reims, le Bondynois a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux dans lequel il a laissé supposer qu’il n’était pas satisfait du rôle qu’il occupe au sein de l’équipe francilienne.

Le hashtag pivot gang lui a valu de nombreuses remontrances dans les médias ce dimanche. Le chroniqueur de RMC Sport, Walid Acherchour, l’a sérieusement tancé. Et ensuite ce fut au tour de Laure Boulleau, ex-joueuse du PSG et intervenante pour Canal+, de le montrer du doigt.

Mbappé jaloux de Haaland ?

Lors de l’émission Canal Football Club, Boulleau a suggéré que l’attitude de Mbappé est liée au fait qu’il serait jaloux de ce qu’est en train de réaliser Erling Haaland avec Manchester City. « Je ne suis pas trop fan des réseaux sociaux et de communiquer comme ça. Quoi qu’il arrive tout le monde va se poser des questions maintenant. Je pense qu’il y a une frustration chez lui. Il y a Erling Haaland qui est en train de cartonner en Angleterre. C’est peut-être pour ça. Et Je ne trouve pas qu’il a un rôle de pivot à Paris en ce moment », a déclaré l’ancienne internationale française.

Mbappé a souvent été comparé à Haaland. Les deux joueurs ont comme point commun d’avoir explosé presque en même temps et de manière spectaculaire. Ils sont tous les deux destinés à succéder à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi comme les deux superstars mondiales. Le Norvégien étant beaucoup plus performant que le Français actuellement, l’hypothèse de Boulleau parait donc recevable.

« Mais qu’est-ce que cherche Mbappé ? »

Boulleau n’a pas été la seule à dénoncer le comportement individualiste de Mbappé. Ca a aussi été le cas du journaliste de Canal+, Philippe Carayon. « Il fait ça sciemment à son club. Mais qu’est-ce qu’il cherche ? Une nouvelle contestation ? Ca traduit quoi ? Un malaise ? Ça va durer longtemps cette histoire ? Toute la saison ? Peut-on passer à autre chose ? Ou on va continuer à trainer ça comme un boulet ? ».