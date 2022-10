Mbappé égratigné après sa publication controversée : "La prochaine étape c’est quoi ? Galtier out"

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a été fortement critiqué après son message énigmatique publié sur les réseaux sociaux.

Comme c’est souvent le cas depuis quelques temps, Kylian Mbappé a fait parler de lui samedi soir suite au match du PSG contre Reims en Ligue 1 (0-0). Probablement frustré par sa nouvelle prestation décevante avec l’équipe francilienne, le Bondynois a publié une story sur Instagram dans laquelle il se plaint de manière indirecte de sa position sur le terrain.

Mbappé a mis un hashtag pivotgang. Difficile y voir autre chose que sa référence au rôle qui lui est attribué dans le dispositif parisien en ce moment. Lors de l’ultime rassemblement international, il s’était plaint de ne pas bénéficier de suffisamment de liberté en club. Un grief qu’il semble donc avoir renouvelé.

Mbappé ne respecterait plus le PSG

Les responsables parisiens n’ont pas réagi à la réaction de leur joueur. Du moins, pas publiquement. En revanche, l’international tricolore a eu droit à une flopée de critiqueurs de l’extérieur.

Parmi ceux qui se sont permis de montrer du doigt Mbappé, il y a Walid Acherchour, chroniqueur de RMC Sport et de Winamax. Dans une longue diatribe, il a reproché à la star française son côté individualiste et arrogant.

« C’est une story à la Bouba ! Mais on est où ? J’ai rarement vu ça. Des trucs aussi poignants. C’est quoi la prochaine étape ? « Galtier out » ? Il va faire des stories où il critique le club ? » s’est-il interrogé sur un ton furieux.

Acherchour a poursuivi en reprochant aux médias français de trop protéger Mbappé : « Personne ne va rien dire ! Il est ultra-protégé. Parce que c’est le génie français. Et Neymar, c’est le méchant ». Une remarque qui fait allusion de l’histoire de pénaltygate qui a éclaté en début de saison et où le Brésilien a été identifié comme celui qui perturbe la bonne ambiance au club.

« Mbappé se comporte comme quelqu’un qui a gagné 4 Ligue des Champions »

L’intervenant a conclu en invitant le numéro 7 parisien à faire ses valises et retrouver le Real Madrid : "S’il a pas une conscience de tout ça, il n’a qu’à aller au Real Madrid. Il a fait ce choix de rester, il doit l’assumer. Il doit avoir l’attitude et le rendement qu’on lui demande. Il a 23 ans et n’a toujours rien fait au PSG. A cet âge, Messi et Ronaldo étaient des années-lumière en termes de titres collectifs et individuels. Lui, on a l’impression qu’il a déjà remporté quatre Ligue des Champions".