Mauricio Pochettino : "Messi, Mbappé et Neymar feront sûrement partie du groupe"

A la veille du déplacement à Reims, Pochettino a maintenu le doute quant à la présence de son trio d’attaque au coup d'envoi.

Peut-on voir Mbappé, Messi et Neymar présents sur le terrain à Reims en même temps ?

Ils se sont bien entraînés et nous allons analyser, nous n'avons pas encore donné le groupe. ils feront sûrement partie du groupe mais on ne sait pas encore s'ils joueront dès le début.

Avec ce qui l’entoure, Mbappé sera-t-il présent à Reims ?

Kylian s’est bien préparé pour le match de demain. La position de notre président et de notre directeur sportif est très claire sur la situation de Mbappé au PSG.

Vous a-t-il dit qu’il voulait partir ?

Non, il ne m’a rien annoncé concernant une envie de quitter le PSG.

Peut-on voir Donnarumma titularisé à la place de Keylor Navas ?

La possibilité existe. Elle existe pour tous les joueurs et pas seulement pour les gardiens et Donnarumma. Chaque joueur a une chance de jouer. Nous choisissons chaque joueur par rapport à ce qu’il fait durant les entraînement et s’il mérite de jouer ou pas.

"Nous avons le meilleur joueur du monde avec Messi"

Juan Bernat est toujours absent mais en reprise. Quand fera-t-il son retour ?

C'est un bon timing pour la question car il a fait une bonne séance d'entraînement hier. Cela se rapproche beaucoup de la compétition. Il est bien par rapport à sa blessure mais il a eu un long arrêt, il faut construire son état de forme et il doit travailler. Nous sommes très content par rapport à ce qu'il est en train de faire. On espère le retrouver très rapidement.

Messi sera-t-il à Reims ?

Nous devons analyser et voir s'il peut être dans l'équipe, on communiquera ensuite le groupe. C'est normal que le doute existe.

Que peut apporter Messi à votre effectif et la Ligue 1 ?

Nous sommes très motivés, même si quand on signe un joueur, nous n'avons pas de grandes attentes au début car le joueur doit découvrir et s'adapter à son nouveau club, sa nouvelle vie, ses coéquipiers. La Ligue 1 est plus ouverte avec plus d'espace et de physique que la Liga. Nous avons une équipe pour garder la possession du ballon. Mais nous avons le meilleur joueur du monde. C'est un grand professionnel. Messi connaît ce type de jeu mais il peut s'apporter à n'importe quel type de situation.