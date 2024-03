Mbappé entre mensonge et vérité

L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé va quitter le club cet été, comme l'ont confirmé le club et son entraîneur Luis Enrique.

S'il n'a pas été confirmé qu'il rejoindrait le Real Madrid, la question est ouvertement discutée, même par le directeur de l'équipe de France olympique, Thierry Henry, qui a déclaré qu'il souhaitait faire appel àKylian Mbappé pour le tournoi olympique estival.

Il y a des informations contradictoires sur le fait que Mbappé a déjà signé un contrat avec Los Blancos, certains pensant qu'il l'a fait, d'autres disant qu'il ne l'a pas fait, comme l'a indiqué The Athletic. L'agent et mère du joueur, Fayza Lamari, a demandé la plus grande discrétion, mais c'était avant que le Bondynois n'annonce qu'il clarifierait son avenir avant l'Euro cet été.

Rien de signé

Les médias espagnols poursuivent en disant que l'attaquant n'a pas convenu d'un plan de sortie avec le PSG. Le club s'attend à ce qu'il honore leur "gentleman's agreement" en renonçant à une plus grande partie de l'argent qui lui était dû, au-delà de la prime de fidélité de 80 millions d'euros qu'il a touchée en août. Le joueur de 25 ans devrait également céder au PSG une partie de sa prime de signature au Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

L'annonce de l'accord ne semble plus être qu'une question de temps, même si le club madrilène a l'habitude d'attendre plus longtemps avant de faire son annonce. Tant qu'un accord n'est pas trouvé avec le PSG, il n'y aura sans doute pas d'annonce non plus du côté du clan Mbappé...