Mbappé douteux pour le match PSG-Lille

Toujours fiévreux, l’attaquant français n’est pas sûr de pouvoir participer vendredi au match de son équipe parisienne contre Lille.

Le PSG renoue vendredi soir avec ses devoirs domestiques en accueillant le LOSC au Parc des Princes (14e journée). Une rencontre que les Franciliens vont très certainement attaquer sans leur buteur français, Kylian Mbappé. Ce dernier est toujours diminué par une fièvre, celle-là même qui l’a privé dimanche dernier du match de l’Equipe de France contre l’Albanie (2-0).

Mercredi, Mbappé a pu honorer une opération pour l’un de ses sponsors. Au XVIe arrondissement, il est venu participer à un atelier culinaire avec des enfants. Il a même accordé des interviews aux journalistes qui étaient sur place. Après cela, il s’est bien rendu au Camp des Loges, mais seulement pour effectuer un travail en salle, et en particulier du vélo. Ce fut assez court, et il est rapidement rentré chez lui. Il n’est pas exclu que durant les prochaines heures il se sente mieux, mais il ne serait pas vraiment en étant de jouer et encore moins de disputer les 90 minutes d’une rencontre.

Neymar pressenti pour être titulaire

Cette saison, Mbappé a déjà dû manquer 6 rencontres du PSG en championnat. Des blessures musculaires aux deux cuisses l’ont immobilisé durant un total de 49 jours. Thomas Tuchel, son coach, n’a d’ailleurs pu l’aligner d’entrée qu’à cinq reprises. Malgré ce faible temps de jeu, le natif de Bondy a quand même trouvé le moyen d’inscrire 5 buts, dont un doublé lors du Classique contre l’OM (4-0).

Face au LOSC, le PSG sera donc très vraisemblablement privé de son buteur français. En revanche, les champions de devraient enregistrer le retour de Neymar. L’attaquant brésilien ne souffre plus des ischios et s’apprête à dispute son tout premier match depuis le duel contre Angers (5 octobre dernier). Aux avant-postes, il devrait être associé à Angel Di Maria et Mauro Icardi. Keylor Navas, qui avait manqué la rencontre qui a précédé la trêve contre Brest, sera également de retour dans le onze parisien.