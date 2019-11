Mercato, PSG : Michel Platini recommande Kylian Mbappé à la Juventus

Michel Platini estime que Kylian Mbappé serait une recrue parfaite pour la Juventus, son ancien club.

Après avoir tancé le profil technique de Kylian Mbappé, Michel Platini semble quelque peu rétropédaler dans ses sorties médiatiques au sujet du prodige. La légende français a ainsi recommandé à la , son ancien club, de recruter Kylian Mbappé, estimant que le crack serait le successeur parfait de Cristiano Ronaldo.



"J'aime beaucoup Neymar. Et puis il y a ce gamin qui joue avec lui au et qui n'est pas mal aussi... Mbappé pourrait être la star au cours des 10 prochaines années. Je le recommanderais à n'importe qui", a déclaré Michel Platini dans des propos accordés à Tuttosport.



"Je ne sais pas si la Juventus peut se le permettre, et ce sera encore plus difficile à l'avenir car sa valeur augmentera encore plus", a toutefois tempéré l'ancien président de l'UEFA, pointant du doigt l'inflation constante sur le marché des transferts ces dernières années.



Avec Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain et Paulo Dybala, la Juventus est bien armée sur le plan offensif. Platini s'est également prononcé sur Dybala. "Il ressemble plus à [Alessandro] Del Piero et [Roberto] Baggio qu’à moi. [Zinedine] Zidane me ressemblait davantage parce que nous étions plus comme des milieux de terrain".



Par ailleurs, Michel Platini a expliqué pourquoi sa carrière de dirigeant ne l'avait pas mené à Turin. "Ils [la Juventus] me l'ont demandé à plusieurs reprises, mais vous ne vivez pas deux fois la même histoire d'amour. Pour ce qui est de travailler avec Agnelli, tout est possible. J'ai de très bonnes relations avec lui, mais il ne m'a jamais posé la question. Il ne m’a jamais parlé de la fameuse Super Champions League non plus".