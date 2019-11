Kylian Mbappé absent du onze car « malade »

Kylian Mbappé n’a pas participé ce dimanche au match de l’Equipe de France car il était « malade ».

L’Equipe de a attaqué son match face à l’Albanie sans son attaquant Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a cédé sa place dans le onze de départ à Wissam Ben Yedder. La raison ? Il n’était pas en mesure de tenir sa place car malade. Bien que forfait, il s’est quand même assis sur le banc, avec les remplaçants.

À en croire le service médical des Bleus, Mbappé souffre d’un « syndrome viral qui l’amoindrit ». Ce n’est donc en aucun cas une blessure. Ceux qui redoutaient une rechute avec un problème musculaire peuvent être rassurés.

Ce n’est par ailleurs pas une sanction de la part de Didier Deschamps suite à la prestation moyenne livrée contre la Moldavie jeudi dernier (2-1). Au Stade de France, le natif de Bondy a été très loin de son meilleur niveau et il a aussi suscité le mécontentement de son coach en dézonant continuellement. Il a été parmi les Tricolores les plus critiqués après le match et cela a fortement déplu à son père, Wilfrid.

À noter que Mbappé n’a joué qu’un seul des six derniers matches de l’Equipe de France. Il avait déjà loupé ceux des mois de septembre et octobre à cause d’un souci à la cuisse. Avant cela, et alors que ses débuts internationaux datent de mars 2017, il n’avait manqué raté aucune rencontre des Bleus (33 capes d’affilée).