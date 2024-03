Mbappé demande un service à Sergio Ramos

L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été, même si l'accord n'a pas encore été confirmé.

Selon les dernières informations en France, Kylian Mbappé et sa mère-agent Fayza Lamari préparent déjà son arrivée dans la capitale espagnole.

Selon L'Equipe, Mbappé a demandé conseil à son ancien coéquipier au PSG, Sergio Ramos, pour s'installer à Madrid. Le vétéran du FC Séville pourrait même prêter au Français l'une de ses propriétés dans la capitale espagnole. Par ailleurs, Achraf Hakimi, l'actuel coéquipier du PSG du Bondynois, qui a été associé à un retour au Real Madrid, a également été une source de conseils pour Mbappé.

Mbappé veut s'intégrer

Ramos a rejoint le Real Madrid à l'âge de 19 ans, tandis qu'Achraf est passé par le centre de formation du Real Madrid Castilla. En s'appuyant sur des joueurs comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham et Antonio Rudiger, les Blancos ont réussi ces dernières années à intégrer les joueurs dans le club et dans la culture locale.

Cela a été un problème dans le passé pour Eden Hazard et Gareth Bale, qui ont été des ajouts plus importants, mais qui n'ont pas réussi à former un lien fort avec le Real Madrid.