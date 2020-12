Mbappé, Dagba… Les réactions après Montpellier – PSG (1-3)

Le PSG s’est relancé en Ligue 1 en battant Montpellier chez lui (3-1). Mbappé et consorts étaient très contents au coup de sifflet final.

Le PSG s’est remis sur les bons rails dans le championnat français, ce samedi. Après la victoire à en Ligue des Champions, l’équipe francilienne est allée l’emporter à Montpellier sur le même score. Kylian Mbappé a notamment participé à ce succès, signant au passage sa 100e réalisation. Après la partie, et à l’instar de Thomas Tuchel, les joueurs ont exprimé leur satisfaction.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) : « Je connaissais mes statistiques oui. Ça faisait quelques matches que je voulais marquer le 100e. Celui-là n’était pas le plus dur. C’est une libération, surtout dans un grand club comme ça et tous les grands joueurs qui sont passés ici. Quand j’ai signé ici, jamais je n’aurais pensé marquer 100 buts aussi vite. Ça faisait partie des objectifs lointains. D’y arriver…Merci aux coéquipiers et au club, qui m’a donné de la confiance. Que ça soit dans les bons ou mauvais moments. Merci à toutes les personnes qui y travaillent et mes coéquipiers. Et je pense que je peux encore plus faire marquer, être passeur. J’ai une marge. Ça va venir avec le temps. Je me sens de mieux en mieux et enchainer les matches va me permettre d’être encore mieux physiquement. Marquer 200 buts avec le PSG ? Qui sait. 100 buts, je n’y aurais jamais pensé, alors 200…Il faut juste penser au match d’après. Ça faisait 3 ans et demi, et j’ai vécu beaucoup de choses ici. C’est super d’avoir le soutien des gens. »

Colin Dagba (défenseur PSG sur Canal+) : « J'attendais ce but depuis longtemps et on peut dire que cela nous a aussi permis de bien lancer le match. Après, le plus important reste la victoire ce soir. C'est ce qu'on était venu chercher, mettre du dynamisme et repartir avec les trois points est le plus important. On avait dit qu'il fallait jouer vite, jouer avec le moins de touches possibles car on savait qu'ils allaient vite venir nous chercher et aussi les empêcher de jouer car ce sont des très bons joueurs. On a su exercer un bon pressing et ça a payé aujourd'hui. On avait beaucoup de fraîcheur parce qu'il y avait un turnover par rapport au dernier match. Cela nous a beaucoup aidés parce qu'on a exercé un gros pressing et on voit que tout le monde avait beaucoup de jus. C'est bien de repartir avec la victoire. »

Plus d'équipes

Daniel Congré (défenseur de sur Canal+) : « On a essayé de les accrocher. On a eu les occasions pour, ça c’est sûr. Sur la fin, on a manqué un peu de justesse. On se fait prendre sur un contre. Ça va vite derrière. On doit un peu mieux défendre aussi. La série s’arrête, mais ça reste du positif. On va s’en relever (…) Ils ont eu la maitrise, mais derrière on a été solides, sur une bonne partie du match. On aurait même pu marquer le 2-1. Ça aurait pu changer le match. On va continuer à travailler pour que ce genre de matches nous sert aussi ».