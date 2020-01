Mbappé "concentré sur le PSG jusqu’à la fin de la saison"

Mbappé a indiqué à BBC qu’il était pleinement concentré sur ses devoirs envers le PSG. Mais qu’il n’écartait pas un départ à la fin de la saison.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG à l’issue de l’exercice en cours ? Cette hypothèse n’est pas à exclure, et l’intéressé lui-même vient de faire croire que c’est envisageable à l’occasion d’une interview accordée au média britannique BBC. La star tricolore est ouverte à toutes les options pour le futur.

« A la fin de la saison, on verra »

Questionné lundi soir sur la possibilité d’évoluer un jour en , Mbappé a affirmé que cela ne faisait pas partie de ses plans à l’instant T, mais qu’il pourrait réétudier la question en juin prochain. « Aujourd’hui, je suis au PSG et je suis à 100% avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison et remporter beaucoup de titres, a-t-il déclaré. Ce club m’a aidé lors que je suis arrivé ici à seulement 18 ans. J’étais un talent, mais je n’étais pas encore une superstar. Aujourd’hui, je suis une superstar. Grâce au PSG et à l’Equipe de . Je dois rester calme et concentré à 100% sur le PSG. A la fin de la saison, on verra, mais aujourd’hui je suis concentré sur mon jeu. »

Et sur la vieille rumeur qui l'envoie au Real Madrid, le buteur français a confié : "Tout le monde en parle. Quand j'étais jeune, j'en parlais aussi. Mais maintenant je suis un joueur et je sais que ce n'est pas le moment (...) Nous sommes en janvier, c'est le money time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dis quelque chose. Tout le monde en parlera et ce n'est pas bon pour le PSG."

L’attaquant francilien suit beaucoup le championnat anglais, et il a avoué être admiratif devant ce que réalise cette saison. « Ce que Liverpool fait en ce moment c’est incroyable, a-t-il tonné. Ils n’ont perdu aucun match, et ce n’est pas facile. Ils jouent et gagnent tout le temps. C’est comme des machines. » Le natif de Bondy a aussi décrit Trent Alexander-Arnold comme « un gars incroyable », en se disant par ailleurs « fier » que l’arrière des Reds lui ait piqué sa célébration.

« Avec le PSG, on veut créer l’histoire »

Enfin, questionné sur ses ambitions pour la suite de sa carrière, l’ancien monégasque a souligné la nécessité qu’il a de poursuivre sa progression et ne surtout pas se reposer sur ses acquis. « Si vous gagnez la Coupe du Monde, vous pouvez tout faire, a lâché la star tricolore. Maintenant, tout le monde sait qui je suis. Comment je joue, et à quel point je peux être bon. Mais je dois travailler pour rester à ce niveau. Et je dois être meilleur ».

Une consécration en Ligue des Champions pourrait l’aider à atteindre une nouvelle dimension et le champion du monde pense que c’est parfaitement faisable dès cette année : « Le PSG est un jeune club, on n’a pas l’histoire des autres. Mais on veut créer l’histoire. On veut le faire. C’est pour ça qu’on doit rester concentrés. »