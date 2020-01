Kylian Mbappé veut tout gagner en 2020

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a exprimé lundi son souhait de tout gagner durant l’année 2020.

Entre deux matches du PSG, Kylian Mbappé a trouvé le temps lundi de se rendre à Bagnolet dans la Seine Saint-Denis, le département où il a grandi. La star française y lançait son association, nommée « Inspired by KM », et qui a pour but de venir en aide aux jeunes des milieux modestes. Le natif de Bondy en a profité pour évoquer ces projets en ce sens, mais aussi ceux qu’il a en tant que joueur.

Durant l’année 2020, le champion du monde aura un programme très chargé, avec de nombreuses échéances prévues avec son club et aussi la sélection tricolore. À la question quelles étaient ses priorités, sa réponse était sans équivoque : « Mon rêve pour 2020, c’est tout gagner. La Ligue des Champions, l’Euro et les JO », a-t-il tonné.

Mbappé vise clairement les JO

En citant les Olympiades, Mbappé a étalé clairement son désir de se rendre à Tokyo, l’été prochain avec la sélection espoirs. Cette volonté a provoqué jusqu’ici des remous au sein de la direction parisienne et nul doute que cette ultime sortie médiatique va encore faire réagir en interne. Leonardo, le directeur sportif du club, a déjà affirmé qu’il était peu enchanté à l’idée de voir son joueur vedette combiner Euro-JO et rater une partie de la présaison du club.

Mercredi soir, Mbappé sera de retour sur les terrains. Avec son équipe parisienne, il dispute à Reims les demi-finales de la .