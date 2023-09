Mbappé blessé, c’est la joie en Angleterre !

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C’est le cas de l’Angleterre, qui jubile après la blessure de Mbappé contre l’OM, dimanche.

La blessure de Kylian Mbappé fait les affaires des Anglais. Ce dimanche, le Parisien a quitté les terrains après une demi-heure de jeu disputée dans le Classique français contre l’Olympique de Marseille.

Mbappé contraint de quitter la pelouse

Dimanche, le Paris Saint-Germain s’imposait 4-0 lors de la réception de l’Olympique de Marseille dans le cadre du Classique de la sixième journée du championnat de France. Mais Mbappé n’a pu terminer le match sur le terrain avec ses coéquipiers. Alors qu’il a reçu un coup à la cheville de la part de Leonardo Balerdi aux alentours du quart d’heure du jeu, l’international attaquant français (71 sélections, 40 buts) a tenté de poursuivre la rencontre. Ceci après avoir été soigné au bord du terrain par les services compétents.

Malheureusement, le capitaine de l’Equipe de France ne pourra pas terminer tout au moins la première mi-temps. Après 31 minutes jouées, Kylian Mbappé cède sa place à Gonçalo Ramos, qui contribue à la large victoire des siens en inscrivant un doublé. Prenant la parole après le match, Luis Enrique a rassuré les supporters des Rouge et Bleu pour la sortie prématurée de l'attaquant français.

L'article continue ci-dessous

« Kylian, ce n’est pas un problème très sérieux mais il y a de la douleur et c’était difficile de jouer avec. Je pense que c’était plus malin de sortir du terrain mais rien de grave, ça va bien. C’était un coup et finalement il va bien. Je ne sais pas exactement ce qu’il en est, mais c’était un coup, il a eu une douleur. Mais je pense que ça va aller pour lui. C’était mieux de ne pas prendre de risque », a déclaré le coach en conférence de presse.

L’Angleterre se réjouit de la blessure de Mbappé

Mais en Angleterre, la blessure du Bondynois est une bonne nouvelle. Logé dans le groupe F de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain affrontera Newcastle lors de la prochaine journée, après sa victoire d’entrée (2-0) contre le Borussia Dortmund. Atout offensif des Parisiens, le club anglais se réjouit du fait que Mbappé ne serait pas dans sa forme à cent pour cent pour le match.

A en croire les informations de The Sun, Newcastle a reçu un énorme coup de pouce avant son prochain match de phase de groupes de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Malgré les assurances de Luis Enrique, les Magpies estiment que le champion du monde 2018 pourrait désormais être incertain pour le déplacement des Parisiens à St James' Park la semaine prochaine en deuxième journée de Ligue des champions.