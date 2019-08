Mbappé aussi bien que Messi ? Les curiosités statistiques après PSG-Nîmes

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé a signé un nouvel exploit statistique à l'occasion de PSG-Nîmes ce dimanche.

Face à une coriace formation nîmoise, le PSG a éprouvé des difficultés pour son 1er match de championnat. Mais, le contrat a été largement rempli par les Parisiens, notamment grâce à leurs individualités offensives comme le souligne Opta.

PSG - Nîmes (3-0) - Le PSG et son attaque démarrent bien

Ainsi, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et le rentrant Angel Di Maria ont tous ouvert leur compteur buts pour la nouvelle saison de . De bon augure avant la suite, notamment pour l'attaquant français dont les stats sont impressionnantes, lui qui a inscrit 21 buts en en 2019, total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens en compagnie de Lionel Messi. Rien que ça.

Voici les stats les plus marquantes du match (Opta) :

o Paris a gagné 6 de ses 7 derniers matches face à Nîmes en Ligue 1. Seule exception : sa défaite le 30 octobre 1992 (2-3).

o Paris a remporté ses 5 derniers matches inauguraux d’une saison de Ligue 1, inscrivant 10 buts sans en encaisser un seul.

o Nîmes a perdu 8 de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul).

Paris a marqué au moins 1 but lors de chacun de ses 39 derniers matches de Ligue 1 et n’est plus qu’à une longueur du record historique de matches consécutifs en marquant dans l’histoire de la L1, détenu par le Racing Club de entre 1962 et 1964 (40).

o Paris a remporté 15 de ses 16 derniers matches de Ligue 1 disputés au mois d’août, pour une défaite contre le 28 août 2016 (1-3).

o Edinson Cavani a marqué 14 buts lors de ses 15 derniers matches de Ligue 1 avec Paris. Il a transformé 20 des 25 penalties qu’il a tirés dans l’élite.

o Kylian Mbappé est impliqué sur 6 des 8 derniers buts de Paris contre Nîmes en Ligue 1 (4 buts, 2 passes décisives). Il a inscrit 21 buts en Ligue 1 en 2019, total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens en compagnie de Lionel Messi.

o Kylan Mbappé a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses 13 dernières titularisations au Parc des Princes avec Paris en Ligue 1 (22 buts au total).

o Angel Di Maria est impliqué sur 15 buts lors de ses 14 derniers matches de Ligue 1 avec Paris (10 buts, 5 passes décisives).

o Les 2 dernières passes décisives de Juan Bernat avec Paris en Ligue 1 ont été délivrées à Kylian Mbappé contre Nîmes : le 23 février 2019 et ce soir.