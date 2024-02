Mbappé au Real, Zidane s’invite dans le débat

Silencieux depuis le début des indiscrétions sur l’avenir de Kylian Mbappé, Zinedine Zidane vient d’aborder la question.

Attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé arrive en fin de contrat l’été prochain avec le club de la capitale française. En attendant la décision finale du joueur de 25 ans, plusieurs médias ont annoncé un accord entre l’ancien de l’AS Monaco et le Real Madrid. Ancien joueur et coach de la Maison Blanche, Zinedine Zidane vient de s’inviter dans le débat.

Mbappé va signer au Real Madrid

Depuis janvier 2024, Kylian Mbappé est libre de discuter avec un club de son choix pour y signer gratuitement la saison prochaine. Selon les informations de Foot Mercato en début de cette nouvelle année, Kylian Mbappé a déjà conclu un accord avec le club vice-champion d’Espagne. Ce qui signifie que le Bondynois ne renouvèlera pas avec le Paris Saint-Germain, et quittera le club francilien à l’issue de la saison.

L’information a été confirmée plus tard par le média proche du PSG, Le Parisien, qui a indiqué que Kylian Mbappé a bien un accord avec le Real Madrid pour y débarquer l’été prochain. Laure Boulleau, l’ambassadrice du Paris Saint-Germain, a également confié le départ du Bondynois au micro de Canal+.

Zidane évoque l’avenir de Mbappé

Présent au Super Bowl le week-end dernier, dans le cadre d’un événement de son sponsor, Adidas, Zinedine Zidane a été invité à se prononcer sur l’avenir de son jeune compatriote, Kylian Mbappé, qui serait lié au Real Madrid. Répondant à la question, le champion du monde 1998 avec l’Equipe de France estime qu’il est encore trop tôt d’aborder le sujet d’autant que le concerné appartient encore au club francilien.

« On verra ce qu’il se passera, pour le moment, ce n’est pas d’actualité. On parle beaucoup de ça, mais on ne sait pas ce qu’il va se passer », a déclaré l’ancien coach du Real Madrid.

L’on peut affirmer sans risque de se tromper que Zizou croit à un possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais il va falloir se nourrir de la patience. En tout cas, Kylian Mbappé n’a pas encore rendu sa décision s’il prolonge ou pas avec le club francilien.