Mauvaise gestion de Konaté ? La réponse sèche de Deschamps à Klopp

Didier Deschamps a répondu à l’attaque de Jürgen Klopp sur la gestion d’Ibrahima Konaté en sélection.

En conférence de presse cet après-midi, au premier jour du dernier rassemblement des Bleus cette année, Didier Deschamps a évoqué plusieurs sujets en rapport avec ses joueurs. Le sélectionneur français est notamment revenu sur le cas d’Ibrahima Konaté, après les critiques de Jürgen Klopp sur la gestion du défenseur de Liverpool en Equipe de France.

La colère de Jürgen Klopp contre Deschamps

Le 26 octobre dernier, Jürgen Klopp faisait se passait des services d’Ibrahima Konaté lors de la rencontre Toulouse en Ligue Europa (victoire 5-1 des Reds). Interpellé sur la raison de l’absence du Français, le technicien allemand a attaqué Didier Deschamps qui ne faisait un peu trop jouer son joueur. « Monsieur Deschamps, c'est comme ça qu'on repose les joueurs, pas trois minutes. Il ne va pas jouer ce soir, il n’est même pas dans le groupe. Le problème, c’est qu’il a eu plusieurs blessures. Monsieur Deschamps le fait jouer 90 et 87 minutes lors des deux derniers matchs (contre les Pays-Bas et l’Ecosse, ndlr), donc on lui a donné un peu de repos », avait déploré Jürgen Klopp au micro de RMC Sport.

La riposte de Didier Deschamps

Face à la presse ce lundi, Didier Deschamps a tenu à répondre à Jürgen Klopp. « Ibou, comme on vous l'a dit, ne jouait pas le match à Toulouse mais il s'est échauffé pour une possible rentrée en cours de match. Il a ressenti un souci au niveau de l'ischio. Il a passé des examens, mais ce n'est pas grave », lance-t-il avant d’enchaîner qu’il n’y gagnerait rien en prenant des risques avec Ibrahima Konaté. « Il faut un peu de temps pour ne pas prendre de risques. C'est une zone où il a déjà une blessure. Ce n'était pas dans l'intérêt du joueur ni dans mon intérêt. Dans le meilleur des cas, il aura pu être disponible pour l'entraînement que vendredi ou samedi », poursuit le sélectionneur français.

Deschamps et Klopp n’ont pas les mêmes intérêts

Didier Deschamps affirme par la suite qu’il essaye de gérer « au mieux avec les données » dont il dispose chaque cas, dont celui d’Ibrahima Konaté. Une gestion qui ne va pas forcément plaire aux entraîneurs en club, à l’image de Jürgen Klopp, en raison de la divergence d’intérêts et du temps que les joueurs passent en sélection. « Ça a déjà dû arriver ça arrivera à d'autres moments parce que la situation et les intérêts divergent entre les entraîneurs de club et de sélection. Je fais en sorte de les gérer comme tout entraîneur. Quand ils ont des semaines à trois matchs, ils peuvent un peu plus les gérer. Nous, on a un rassemblement, deux matchs », précise-t-il avant d’ajouter que l’absence de Konaté lors de ce rassemblement est une précaution pour qu’il ne manque pas les derniers matchs de cette année civile avec son club.