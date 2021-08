Mauricio Pochettino : "Messi est heureux d'avoir reçu cet accueil"

Ravi du retour des supporters et de l'accueil réservé aux supporters, l'entraîneur parisien n'a pas épilogué sur la seconde période de ses joueurs.

Une victoire, quatre buts. On s'attendait à voir un Mauricio Pochettino avec un sourire similaire à celui affiché à Troyes il y a une semaine. Ce n'était pas le cas samedi soir. L'Argentin était sans doute contrarié par la seconde période de ses joueurs sur laquelle il n'a pas épilogué.

Votre point de vue sur la rencontre ? Et sur votre deuxième période difficile du PSG ?

"Toujours négatif (en réaction à la question, n.d.l.r.). Je suis très content du résultat. On a une baisse de régime en seconde période mais dans l'ensemble de la rencontre je suis satisfait."

Que pensez-vous de Hakimi, de son match de ce soir et de son adaptation ?

"Je suis très content de l'ensemble de l'équipe. Chacun doit se développer et améliorer son niveau de jeu. Mais je suis très content des trois points."

Qu'avez-vous apprécié dans cette bonne première période ?

"Il y a eu énormément de choses positives. On a été bons dans la possession du ballon, dans la circulation. On s'est créé beaucoup de situations, on n' a pas concédé et on a marqué trois buts."

Kylian Mbappé a été sifflé. Comment le trouvez-vous et comment avez-vous trouvé sa préparation ?

"Mbappé est concentré sur nos objectifs, je suis très content avec lui. Il doit continuer comme ça."

Est-il possible de voir les absents revenir dans le groupe la semaine passée ?

"Pour les recrues, on va analyser jour par jour leur évolution pour savoir s'ils seront prêts dans le groupe pour le prochain match."

Qu'avez-vous pensé du match de Dina Ebimbe et pourquoi l'avez-vous titularisé ?

"Je dois choisir onze joueurs. Je suis content parce qu'il a fait un bon match mais il a pris un carton et c'est pour ça que nous l'avons sorti."

Comment avez-vous trouvé les festivités pour la présentation des recrues ? Et que vous ont-ils dit de cet accueil ?

"Je n'ai pas été présent sur le terrain au moment de la présentation car j'étais au vestiaire mais le retour que l'on a eu c'est que c'était très bien. Leo (Messi) était très content, très heureux d'avoir reçu cet accueil. C'est important pour lui et je tiens à saluer tout le club pour le travail effectué."

Qu'est-ce que ça fait de retrouver le public ? Et qu'avez-vous pensé des sifflets pour Kylian ?

"Avoir des supporters avec nous, c'est quelque chose qui nous a manqué pendant plus d'un an et je le répète le football n'est pas pareil sans les supporters. Les sifflets envers Kylian ? Je n'ai rien entendu."