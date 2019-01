Matuidi rêve de conquérir la Ligue des Champions avec la Juventus

Tout comme ses anciens coéquipiers du PSG, Blaise Matuidi est très motivé pour remporter la C1 cette année avec son club de la Juventus.

À 31 ans, et malgré un palmarès déjà bien rempli, le Français Blaise Matuidi a encore soif de titres. En cette saison 2018/09, son principal but est d'être couronné champion d'Europe avec sa formation de la Juventus. Une ambition qu'il a même claironné à haute voix lors d'une intervention au Globe Soccer Awards, mercredi soir.

"Avec le Mondial, les choses ont changé, même si je sens que je suis le même et que j'ai encore des objectifs importants à atteindre : je veux gagner la Ligue des champions avec la Juventus et ensuite l'Euro 2020", a confié l'ancien parisien.

"Nous avons une équipe compétitive et avec des joueurs forts"

Largement dominatrice sur la scène nationale, la Juventus court derrière un sacre européen depuis 1996. Matuidi a bon espoir que cette année soit la bonne pour la Vieille Dame en dépit de la concurrence importante qui existe dans cette compétition : "La Ligue des champions est une compétition importante, que disputent des grandes équipes, le niveau technique est très élevé. Mais, aujourd'hui, nous avons une équipe compétitive avec des joueurs forts qui peuvent nous permettre de faire la différence". À ne pas rater VIDÉO - Buffon, Khazri, Strootman... Les tops et les flops du mercato d'été en Ligue 1

En Serie A depuis un an et demi, le champion du monde estime aussi que les clubs italiens ne souffrent plus de comparaison avec les ténors espoirs ou anglais : "Lors des cinq dernières années, la Juventus a disputé deux finales de Ligue des champions, la Roma est arrivée en demi-finales. Le Championnat italien a traversé des moments difficiles. Mais, aujourd'hui, il est de nouveau compétitif et je suis sûr que rapidement une équipe italienne remportera la Ligue des champions, dès cette année je l'espère".