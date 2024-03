Matteo Guendouzi réagit aux retrouvailles avec Igor Tudor

L’international français, Matteo Guendouzi, a réagi lundi à ses retrouvailles avec son ancien entraineur à l’OM, Igor Tudor à la Lazio.

Ancien joueur de l’OM, Matteo Guendouzi évolue désormais sous les couleurs de la Lazio Rome. Actuellement avec l’Equipe de France où il a remplacé Antoine Griezmann, l’international français va retrouver une vieille connaissance après la trêve internationale. Son ex-entraineur à Marseille, Igor Tudor, est en effet nommé par la Lazio en remplacement de Maurizio Sarri.

Matteo Guendouzi surpris par le départ de Maurizio Sarri de la Lazio

Arrivé à la Lazio Rome en 2021, Maurizio Sarri a démissionné de son poste le 13 mars dernier. Une démission qui intervient après une troisième défaite consécutive alors que le club roman n’occupe que le 9e rang de Serie A avec 43 points. Interrogé sur le départ sur le départ du technicien italien, Matteo Guendouzi s’est dit choqué de la décision de son désormais ex-entraineur.

« Honnêtement, j’ai été un peu surpris et choqué parce qu’il a quand même fait du très bon travail à la Lazio. Il a permis à l’équipe de terminer deuxième d’un des meilleurs championnats au monde, on s’est hissés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et en demi-finale de la Coupe d’Italie. Il faut respecter son choix. Il a préféré se retirer parce qu’il pensait que ce serait mieux pour l’équipe », déclare l’ancien milieu de terrain d’Arsenal dans les colonnes du journal, Le Parisien.

Guendouzi prévient la Serie A pour l’arrivée d’Igor Tudor

Après le départ de Maurizio Sarri, la Lazio a fait le choix de miser sur Igor Tudor. Le technicien croate va retrouver dans la ville éternelle, Matteo Guendouzi qu’il avait déjà côtoyé lors de son passage à l’OM (2022-2023). Sondé sur ces retrouvailles, l’international français annonce que l’arrivée de Tudor ferait du bien à la Lazio et un peu moins au championnat italien.

« Il a fait de belles choses à l’OM. Sur la fin de saison, ça a été un peu plus difficile pour tout le monde. On n’a pas réussi à accrocher notre objectif qui était de finir deuxièmes. On a terminé troisièmes. Il a eu des résultats en Italie avec Vérone. La manière dont il voit le football et dont il veut nous faire jouer, je sais que ça peut faire mal en Serie A », confie Matteo Guendouzi.