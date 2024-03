Un remplaçant étonnant pour Griezmann, forfait avec l'Equipe de France

Un remplaçant étonnant va pallier le forfait d’Antoine Griezmann avec l’Equipe de France.

L’Equipe de France affronte dans les prochains jours l’Allemagne (23 mars) et le Chili (26 mars) en matchs amicaux en vue de se préparer pour l’Euro 2024. Convoqué pour cette fenêtre Fifa, Antoine Griezmann ne sera plus finalement de la partie en raison d’un pépin physique. Le vice-capitaine de l’Equipe de France a même déjà un remplaçant qui va rejoindre le groupe des Bleus à Clairefontaine dans les prochaines heures. Par ailleurs, le choix fait par Didier Deschamps pour pallier l’absence de Griezmann est quelque peu surprenant.

Matteo Guendouzi appelé en renfort pour remplacer Antoine Griezmann

Joueur important du dispositif de Didier Deschamps, Antoine Griezmann ne sera plus du regroupement du mois de mars. D’abord incertain, l’attaquant de l’Atlético Madrid a finalement déclaré forfait selon RMC en raison d’un problème à la cheville. Dans la foulée, Didier Deschamps a pris les mesures pour pallier ce forfait non moins important. Et le remplaçant de Grizou n’est autre que Matteo Guendouzi.

Ancien d’Arsenal et de l’OM, le milieu de terrain de la Lazio Rome n’avait plus été appelé en Equipe de France depuis la Coupe du Monde 2022. Mais il caressait le rêve d’un retour en sélection depuis plusieurs semaines. « Rejouer en équipe de France, un objectif ? Bien sûr. Aller au Qatar, c'était un bel objectif. Je sais que je dois travailler dur pour aller en Allemagne l’été prochain. Je sais que Deschamps me suit, je suis là depuis que j'ai 19 ans. Il faut que je joue et que je joue bien pour y retourner », déclarait Guendouzi dans les colonnes du journal italien Il Messaggero en octobre dernier.

Coup d’arrêt pour Griezmann avec les Bleus

Le forfait d’Antoine Griezmann permet donc à Matteo Guendouzi de retrouver la sélection. A l’opposé, c’est un véritable coup dur pour Grizou qui voit sa série de matchs avec l’Equipe de France s’arrêter. Antoine Griezmann restait notamment sur une série de 84 rencontres consécutifs disputées avec les Bleus. L’ancien joueur de la Real Sociedad avait même 40 matchs de plus que Patrick Vieira et ses 44 apparitions consécutives sous le maillot tricolore. C’est un donc un coup d’arrêt pour Antoine Griezmann qui voit son record s’arrêter, à contre cœur.