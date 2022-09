Mathias Pogba mis en examen et incarcéré

Mathias Pogba a été mis en examen dans le cadre de l'enquête pour tentative d'extorsion envers son frère, Paul, et placé en détention provisoire.

Le frère de Paul Pogba, Mathias, a été mis en examen et placé en détention dans le cadre d'une tentative d'extorsion présumée visant à extorquer de l'argent au milieu de terrain de la Juventus.

"Nous allons contester cette décision"

Les agences de presse Reuters et AFP ont été informées par des sources judiciaires que quatre autres personnes ont été mises en examen pour extorsion et participation à une association de malfaiteurs, dont trois ont été placées en détention aux côtés de Mathias.

L'avocat de Mathias Pogba, Yassine Bouzrou, assure que son client est innocent. "Nous allons contester cette décision", a-t-il déclaré à BFMTV.

"C'est une décision que l'on ne comprend pas, d'autant plus que la justice a reconnu que M. Pogba n'a pas participé aux faits de séquestration dont aurait été victime son frère. M. Pogba aurait dû être remis en liberté durant cette information judiciaire."

Mathias Pogba était à l'origine d'une vidéo qui promettait de révéler des informations "explosives" sur son jeune frère. Placé en garde à vue le 14 septembre, il a été mis en examen.

Opération Coupe du monde

La saga menace d'avoir un impact sur la préparation de la France à la Coupe du monde, Hugo Lloris ayant révélé qu'il y avait un sentiment "négatif" au sein de l'équipe avant la trêve internationale.

Pogba est confronté à une course contre la montre pour être prêt pour le tournoi du Qatar après avoir subi une blessure au genou qui a nécessité une opération.

"Non, il ne viendra pas s'il est pas apte. Si c'est venir pour venir… Lui non plus ne veut pas ça. C'est pas concevable", assurait Didier Deschamps jeudi, en marge de l'annonce de sa liste pour ce mois de septembre.

"Le nombre de joueurs qui seront là, ils seront tous prêts à jouer, il peut y avoir des disparités sur le plan athlétique. Après c'est une question par rapport à la concurrence, il ne viendra pas juste parce qu'il fait partie des cadres. Ceux qui seront sélectionnés seront aptes à répondre à ces exigences."