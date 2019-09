Mathias Pogba fait une révélation : "Paul Pogba a parlé d'un transfert avec Messi"

Mathias Pogba a révélé que le champion du monde 2018 a parlé de son avenir avec plusieurs joueurs dont Lionel Messi, mais pas avec Sergio Ramos.

Dans une interview accordée à l'Express, Sergio Ramos a ouvert la porte à une arrivée de Paul Pogba au Real Madrid : "Je pense que le a toujours la porte ouverte pour les bons joueurs comme lui. Pour moi, Pogba est l'un des meilleurs joueurs. Il est différent et il a montré sa valeur à la et maintenant à . Je pense qu'il apporte l'équilibre à une équipe. Il a une grande influence offensive et il a un physique incroyable".

Devenu consultant dans l'émission El Chiringuito TV, Mathias Pogba a réagi à la déclaration de Sergio Ramos. Le frère de Paul Pogba a indiqué que ce dernier avait discuté de son futur avec quelques grands joueurs cet été, mais pas avec le capitaine du Real Madrid : "Je sais qu’il a parlé à quelques joueurs, mais pas à Sergio Ramos. Qui? Oh, Lionel Messi. Parfois pas toujours. Zlatan Ibrahimovic. Antoine Griezmann, à cause de l'équipe nationale".

"Paul a parlé avec Varane et Zidane"

L'article continue ci-dessous

Ce n'est bien évidemment pas une surprise que Paul Pogba ait discuté avec Antoine Griezmann, lui aussi acteur du mercato estival, étant donné que les deux hommes sont très proches en équipe de , où encore avec Zlatan Ibrahimovic, son ancien coéquipier et qui a le même agent. En revanche, le nom de Lionel Messi est un peu plus surprenant. Les deux joueurs se connaissent, mais n'ont jamais joué ensemble par le passé.

Mathias Pogba a également été invité à donner des noms de joueurs ou dirigeants du Real Madrid avec qui Paul Pogba a eu des contacts étant donné qu'il était la priorité de Zinedine Zidane pour renforcer le milieu de terrain des Merengue : "Je ne connais personne du Real Madrid à qui il ait parlé. Oh, si Raphaël Varane, oui, et oui, avec Zinedine Zidane, bien sûr". Pour rappel, le technicien français voulait absolument Paul Pogba, mais il n'est pas parvenu à ses fins.

En janvier dernier dans les colonnes de AS, Mathias Pogba indiquait que les deux cadors espagnols avaient la préférence de Paul Pogba pour la suite de sa carrière : "Nous aimons le tiki-taka. Chaque fois que je peux, je regarde les matchs du ou je vais au Camp Nou. Lorsque mon frère quittera Manchester United, il ne pourra s'améliorer qu'en rejoignant trois clubs : , le Real Madrid ou le Barca. Il n'ira pas à Manchester City, alors il viendra en : au FC Barcelone ou au Real Madrid".