Filipe Luis : "Griezmann n'était plus motivé à l'Atlético"

L'ancien latéral de l' estime qu'Antoine Griemann était dans une zone de confort chez les Colchoneros avant son départ au contre 120 millions d'euros l'été dernier et qu'il n'était plus motivé à l'Atlético.

'Je l'ai compris. Il était là depuis quelques années et voulait quelque chose de nouveau. Il a beaucoup donné à l'Atleti et a rendu tout ce que le club avait investi en lui. Être au même endroit pendant longtemps peut apporter un confort qui ne motive plus, alors nous l’avons tous compris et nous nous souvenons de lui avec tendresse", a dit le Brésilien dans un entretien accordé à Marca dimanche.

Luis continue d'observer les Rojiblancos et voit l'équipe coachée par l'emblématique Diego Simeone remporter La cette saison :

"En regardant comment ils ont commencé, oui. Ils ont déjà cinq points d'avance sur le et Barcelone. Ils sont l'équipe la plus solide pour le moment. La défense est bonne et un bon départ est fondamental. L’année dernière, nous avons mal commencé. Mais ce sera difficile, car Madrid et Barcelone obtiendront 90 points", a-t-il prophétisé.