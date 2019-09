Real Madrid, Ramos défend Zidane et Bale

Le capitaine du Real Madrid a assuré que le Français est l'homme de la situation. Il a également apporté son soutien à l'international gallois.

Le est revanchard cette saison. Sous la houlette de Zinedine Zidane, la Casa Blanca doit retrouver de sa splendeur, après une saison totalement manquée. En , le doute est présent quant à la capacité de Zidane de redresser la barre et bâtir une nouvelle équipe dominant la et la C1. Dans un entretien accordé au Daily Mail, Sergio Ramos a défendu Zinedine Zidane. Le défenseur du Real Madrid considère que l'entraîneur français, vainqueur de trois Ligues des champions avec les Merengue, est toujours l'homme de la situation.

"Zinedine Zidane est resté la même personne. Il a gardé son essence en tant que manager. Il a plus d’expérience. Je résumerais en disant que c’est la même personne mais meilleur parce qu’il a une plus grande expérience. Bien sûr, après une longue série de victoires, il y a un tournant. Oui, nous avons cessé de gagner. Mais aucun joueur de l'équipe n'est fatigué de gagner. C'est juste quelque chose qui s'est passé et nous devons redémarrer. Nous avons de nouveaux joueurs dans notre équipe. Nous serons toujours candidats à la victoire. Vous êtes obligé de gagner chaque année. Nous devons nous débarrasser d'une mauvaise saison et nous avons plus faim et plus de concurrence", a analysé l'Espagnol.

Ramos ouvre la porte à Pogba

Sergio Ramos a également apporté son soutien à Gareth Bale, sur le départ cet été, qui a eu un impact majeur dans l'histoire récente de la Maison Blanche : "Je pense que Bale est un excellent joueur et qu’il a été très important pour le club au cours des années où il a été avec nous. Vous trouvez beaucoup de choses dans la presse. Certaines sont vraies, d’autres non. Nous vivons dans ce monde et nous devons essayer d’être au-dessus de tout cela. En ce qui concerne ce qui a été dit à propos de Gareth Bale, je pense que le temps met tout en place".

"Indépendamment de ce que chaque joueur fait dans sa vie personnelle, je pense que cela devrait être respecté. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons avec notre temps libre. Bien sûr, professionnellement, vous vous devez à une équipe, à un club, d’être aussi honnête que possible. Ensuite, il appartient à chacun de rentrer chez lui avec ou sans bonne conscience", a ajouté le capitaine des Merengue.

Dans une interview accordée à l'Express, Sergio Ramos a donné son avis sur Paul Pogba, la cible de Zinedine Zidane durant l'été : "Je pense que le Real Madrid a toujours la porte ouverte pour les bons joueurs comme lui. Pour moi, Pogba est l'un des meilleurs joueurs. Il est différent et il a montré sa valeur à la et maintenant à . Je pense qu'il apporte l'équilibre à une équipe. Il a une grande influence offensive et il a un physique incroyable".