Mercato - Real Madrid : "Zidane voulait vraiment Pogba"

Ancien milieu de terrain de la Maison Blanche, Christian Karembeu est revenu sur le transfert avorté de Paul Pogba cet été.

Désireux de renforcer son entrejeu, Zinédine Zidane avait tablé sur l'arrivée de Paul Pogba cet été, mais ce transfert n'a pas eu lieu.

Alors que le mercato a fermé ses portes début août en , Zidane a dû se résoudre à la non-venue du champion du monde français, que a conservé par nécessité.

"Zidane le voulait vraiment et devait attendre", a expliqué l'ancien coéquipier de "Zizou" en équipe de , Christian Karembeu, dans des propos accordés au quotidien AS.

"Maintenant, le transfert n'a pas été bouclé et il faut travailler avec les joueurs présents dans l'effectif, qui ont de grandes qualités. Mais l'insistance de Zidane, je la comprends, c'est normal. Il a pensé de cette manière car il voulait renforcer son entrejeu et voyait Pogba capable de faire des différences. Actuellement, il compose son entrejeu avec des éléments de 30 ans, donc c'est logique de vouloir se renforcer avec des plus jeunes", a conclu le champion du monde 1998.