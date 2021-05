Mascherano raconte sa rencontre avec Guardiola

L'ancien joueur du Barça dévoile une anecdote croustillante sur Pep Guardiola.

Javier Mascherano a révélé qu'il ne s'attendait pas vraiment à jouer à Barcelone lorsqu'il a rejoint Liverpool en 2010.

Huit ans plus tard, l'Argentin a quitté le Camp Nou après avoir fait plus de 200 apparitions en Liga et remporté tous les trophées possibles au niveau du club.

"J'avais parlé à Leo [Messi] en équipe nationale de rejoindre Barcelone", a déclaré Mascherano à TyC Sports.

"Mais je ne voulais pas parler à Pep [Guardiola] parce qu'il savait que je n'accepterais pas d'être remplaçant.

"Lors de notre première rencontre individuelle sur le terrain d'entraînement de Barcelone, Guardiola est venu dans le bureau où j'étais assis et m'a dit:" Tu sais que tu viens ici pour être un remplaçant ".

«J'ai dit oui, mais que je n'allais pas lui faciliter la tâche. La vérité est que mon style n'était pas compatible avec la façon dont il demandait à Barcelone de jouer, mais j'allais être là."



«Je lui ai dit que j'allais rejoindre l'équipe, apprendre et être avec l'équipe pour concourir pour de nombreux trophées. Pep a fini par être le meilleur entraîneur de ma carrière.

"J'ai parlé à beaucoup de gens qui regardent beaucoup de football et tout le monde m'a dit que le Barça était la meilleure équipe qu'ils aient vue dans l'histoire. Et oui, nous avons tout révolutionné."