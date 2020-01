Martin Skrtel : "Klopp est le meilleur entraîneur du monde"

L'ancien défenseur central des Reds, aujourd'hui à Basaksehir en Turquie, est un grand admirateur du technicien allemand.

Il a quitté en 2016 pour Fenerbahçe avant de passer par l' et désormais l' . Le défenseur central slovaque de 35 ans garde pourtant un souvenir marquant de son dernier entraîneur chez les Reds, Jürgen Klopp - qui a débarqué sur les bords de la Mersey à l'automne 2015.

"Liverpool possède le meilleur entraîneur du monde et les meilleurs joueurs à leurs postes respectifs avec Salah, Mané et Van Dijk. Ce sont des joueurs spéciaux et par-dessus tout, ils sont le type de joueurs qui se battent avec tout leur cœur pour le club. Lorsque des joueurs talentueux mettent tout en œuvre sur le terrain, le succès suit et c'est ce qui fait la particularité de Liverpool", a-t-il confié dans une interview à l'agence turque AA.

"Jürgen Klopp est un entraîneur très spécial et il est maître dans l'art de motiver les gens. Il exige toujours 100 % de ses joueurs. Ses causeries et son style de parole sont très particuliers. Mais il parle surtout de manière positive à ses joueurs après les matchs, en décrivant les erreurs qu'ils ont commises sans les blesser. Ce sont ces détails qui font de lui ce qu'il est. C'est pourquoi les joueurs veulent tout donner pour Klopp.

"Qui est le meilleur entre Guardiola, Mourinho et Klopp ? Eh bien, je suis supporter de Liverpool donc mon choix est Klopp."

"Les supporters de Liverpool sont vraiment spéciaux"

Le Slovaque a également mentionné l'importance des fans des Reds, particulièrement passionnés. Et avance une explcation à cela : le drame d'Hillsborough (dans lequel 96 supporters des Reds ont perdu la vie en 1989).

"La tragédie de Hillsborough a fait que la ville et les fans du monde entier se sont unis pour ne faire qu'un. Ils se sont rapproché du club. Les fans de Liverpool sont vraiment spéciaux. Quand j'ai joué pour Liverpool, il y a eu des bons et des mauvais moments, mais ils étaient toujours avec nous, quels que soient les résultats. Je crois que Liverpool va réussir cette saison grâce au soutien de ses fans."