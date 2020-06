Marseille, Payet "rassuré sur le projet"

Prolongé ce samedi jusqu’en juin 2024, l’ancien Stéphanois affirme avoir été rassuré concernant le projet du club.

Lors d'un point presse samedi, Dimitri Payet a annoncé qu'il allait baisser son salaire et prolonger son contrat à l'OM jusqu'en 2024.

OFFICIEL - OM : Dimitri Payet baisse son salaire et prolonge jusqu'en 2024

L'ancien stéphanois a aussi confié qu'il a été rassuré par ses dirigeants sur la qualité de l'effectif la saison prochaine pour disputer la Ligue des Champions.

"Bien évidemment. C'est tout à fait légitime de le penser. On veut bien figurer dans cette compétition. J'ai pris en compte aussi le fait de s'adapter à la situation du club. Je peux vous dire que le patron du dessus (Frank McCourt) a injecté beaucoup d'argent, a fait beaucoup de choses pour la formation", a confié la star de l'OM devant les médias.

"On a fait des erreurs, on en fera encore. Mais entre le moment où je suis arrivé et aujourd'hui, on a fait une finale de Coupe d'Europe, on s'est qualifiés pour la Ligue des Champions, on a régulièrement fini dans les cinq premiers, ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Le club avance. Il y a des étapes importantes, aujourd'hui, ça en est une", a ajouté Payet.