OFFICIEL - OM : Dimitri Payet baisse son salaire et prolonge jusqu'en 2024

Lors d'un point presse ce samedi, Dimitri Payet a annoncé qu'il allait baisser son salaire et prolonger son contrat à l'OM jusqu'en 2024.

C'est la grande nouvelle de la journée à Marseille. Une surprise même. Lors d'un point presse organisé ce samedi, l'OM a annoncé la prolongation de contrat de Dimitri Payet jusqu'en 2024, soit deux ans supplémentaires par rapport au bail signé auparavant. L'international français va baisser salaire de 50% pour la saison 2020-21 et de 30% pour la saison 2021-22. Une décision prise de lui-même, acceptée immédiatement par la direction phocéenne.

"Payet est venu à ma rencontre pour me dire qu'il souhaitait être Marseillais à vie. Il m'a dit qu'il souhaitait terminer sa carrière ici et poursuivre un projet de reconversion au club, a expliqué le président Jacques-Henri Eyraud, présent à ses côtés. Sur les deux années de plus qu'il va effectuer, il a accepté que son salaire de base soit réduit entre 40 et 60%. Il a renoncé à ses primes de qualifications européennes."

Un geste fort de la part du milieu offensif de 33 ans, qui a immédiatement confirmé les dires de son président : "C'est moi qui suis allé voir le président pour lui proposer cela. Personne ne m'a obligé à le faire. Je l'ai fait parce que j'aime le club."

Concernant sa reconversion à l'OM, Dimitri Payet se laisse le temps de voir venir : "Je n'ai pas d'idées précises là-dessus. On en discutera le moment venu, mais je n'y pense pas. J'ai encore faim de jouer, je suis encore en forme pour m'épanouir sur le terrain. J'ai beaucoup à donner et je donnerai jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus."

Il faudra donc faire preuve de patience pour avoir une idée plus précise de l'après-carrière de l'ancien Stéphanois.