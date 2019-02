Marseille, Garcia : "Balotelli ? Un enchaînement d'attaquant de classe mondiale"

Le coach de l'OM, Rudi Garcia, a rendu hommage à la performance de Mario Balotelli après le succès olympien ce samedi face à Amiens (2-0).

Ce samedi, pour la première fois de sa campagne 2017-2018, l'Olympique de Marseille a signé 3 succès d'affilée. Grâce notamment à une nouvelle réalisation de leur recrue italienne Balotelli, les Marseillais ont vaincu Amiens. Rudi Garcia, le coach de l'OM, en a profité pour louanger la performance de 'Super Mario'.

"J'ai vu des choses intéressantes, pas rassurantes, je n'avais pas besoin d'être rassuré. On a vu de bonnes phases de jeu à une touche, avec du mouvement, on a été complet offensivement et défensivement.", a d'abord analysé Rudi Garcia en conférence de presse dans des propos relayés par l'AFP.

"Mario Balotelli change beaucoup de choses, oui, il a fait un enchaînement d'attaquant de classe mondiale mais surtout il nous accélère le jeu par son jeu à une touche, même si c'est parfois au détriment de sa présence dans la surface. Il continue, il est bien, même s'il fallait le sortir parce qu'il avait des crampes. Il a pris une partie de la pression sur ses épaules.", a dit Garcia à propos de Balotelli, qui avait trouvé la faille sur un superbe enchainement contrôle dos au but-frappe en pivot à la 25e minute alors que c'est Florian Thauvin qui avait ouvert le score pour l'OM dès la 19e minute.

"C'est dur de faire des séries de trois victoires consécutives, on l'a fait un peu plus avec les joueurs qui ont gagné les deux premiers matches, mais c'était important que j'envoie ce message. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut en mettre une quatrième même si le déplacement à Rennes sera difficile", a ajouté le coach de l'OM au terme de la rencontre.

Pour rappel, ce succès face à Amiens propulse provisoirement l'OM à la 4e place du classement du championnat de Ligue 1.