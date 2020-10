Marseille, Amavi évoque une prolongation à l'OM

Jordan Amavi évoque les discussions autour de sa prolongation à l'OM ce jeudi, en conférence de presse.

Lors du point presse hebdomadaire de l'OM avant de défier en , Jordam Amavi a été sondé sur une éventuelle prolongation de contrat à l'OM, lui qui sera en fin de bail en juin 2021, à l'instar de Florian Thauvin.

Nîmes-PSG : Herrera à l'entraînement, Dagba aussi

« Moi pour l’instant, je suis concentré sur le championnat, sur les matchs qui arrivent. Après, ce qu’il se passe dans les bureaux, c’est entre mes agents et le club. Moi je me concentre sur les matchs. Il y a des discussions, mais pour l’instant ça reste entre mes agents et le club, je ne me fais pas de souci, on verra », a indiqué le défenseur en conférence de presse.

Plus d'équipes

Un dossier que le directeur sportif marseillais Pablo Longoria devra gérer en priorité. Pour rappel, dix joueurs de l'OM seront en fin de bail à l'issue de la saison prochaine.