Marquinhos prend la défense de Neymar

Le capitaine parisien Marquinhos a tenu à clarifier les propos qu’a tenus son coéquipier et compatriote Neymar.

Il y a quelques jours, dans une interview accordée à DAZN, Neymar a fait part d’un mal-être. Le Brésilien s’est confié sur la pression relative à son métier de footballeur et aussi son intention de ne pas s’éterniser trop longtemps sur le devant de la scène. Des déclarations qui ont fait couleur beaucoup d’encre et suscité des interrogations concernant sa motivation.

Son coéquipier au PSG, Marquinhos, a, comme tout le monde, entendu ces déclarations. Pour lui, celles-ci ne sont pas vraiment préoccupantes. Si certains y ont vu un ras-le-bol de l’ancien Barcelonais, le capitaine des vice-champions de France estime qu’il s’agit d’un simple ressenti exprimé par son compère et qu’il n’y avait pas lieu d’extrapoler.

« Neymar n’aime pas qu’on s’attaque à la personne »

« J’ai l’impression que ses déclarations ont été mal interprétées, a confié « Marqui » dans un entretien au Parisien. Il a simplement dit qu’il ne savait pas comment il serait dans quatre ans. C’est logique, c’est loin. […] Et surtout, il ne parlait que de la sélection et pas du club. Ça aussi, ça a été mal interprété. Il n’a pas l’intention d ‘arrêter le PSG. »

Marquinhos a poursuivi en révélant les choses qui contrarient le plus son compatriote : « Neymar n’aime pas qu’on s’en prenne à la personne, mais si tu dois parler de Ney le joueur, du fait qu’il est bien ou pas, ça, il l’acceptera et le respectera toujours. »

Pour rappel, en septembre dernier, Neymar avait été méchamment moqué sur son poids au Brésil. Après un match avec la Seleçao, il s’est lâché et a demandé plus de respect de la part des fans carioca et des spécialistes du foot dans son pays.