"Au prochain match je demande la taille M", Neymar ironise sur son poids

Neymar a répondu aux détracteurs l'attaquant sur son poids avec une délicieuse ironie.

Le Brésilien Neymar a été titularisé, dès le début de la rencontre, ce jeudi lors du déplacement du Brésil au Chili (1-0).

S'il a joué l'intégralité du match, Neymar n'a pas échappé aux questions sur sa récente prise de poids, en zone mixte après la rencontre.

Suite à ses vacances estivales que l'on imagine festives, Neymar est apparu assez peu affûté à la reprise avec le PSG.

"Je demande la taille M"

Pas franchement au mieux de sa forme lors du match de mercredi soir, Neymar s'est attiré les foudres des fans de la sélection auriverde sur les réseaux sociaux.

Et sa réponse a été délicieuse. "Est-ce qu'on a bien joué ?Non ! Est-ce qu'on a gagné ? Oui ! Alors on s'en tape, a indiqué l'ancien Barcelonais dans une story diffusée sur son compte Instagram. Suivez la danse !"

Neymar a ensuite adressé l'épineuse question de son poids. "PS: le maillot était en taille L, je suis déjà à mon poids normal. Au prochain match, je demande la taille M", a souri l'ancienne star de Santos.

"Nous continuons à faire l'histoire", a finalement ajouté Neymar concernant ses prestations avec la Seleçao.

Pour rappel, un choc se prépare pour le Brésil contre l'Argentine de Lionel Messi ce dimanche (21h).