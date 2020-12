Marotta (Inter Milan) confirme le départ d'Eriksen au mercato d'hiver

Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter, a confirmé le départ du joueur danois lors du prochain mercato d'hiver.

Entre Christian Eriksen et l' , c'est bientôt fini. Le directeur sportif du club milanais, Giuseppe Marotta, l'a confirmé à nos confrères de Sky Sport Italia : « Oui, je peux vous confirmer que Christian Eriksen a été placé sur la liste des transferts. Il partira en janvier. Il n'entre plus dans les plans du club et il a eu des difficultés pour s'imposer. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. Il rebondira ailleurs. »

Alors que l'Inter joue ce mercredi sur le terrain de l'Hellas Vérone, Christian Eriksen a même été autorisé à manquer le match afin de pouvoir retourner le plus vite possible au auprès de sa femme qui est enceinte. On ne devrait donc plus revoir le joueur danois sous le maillot nerazzurro.

Arrivé à l'Inter Milan en janvier 2020 en provenance de Tottenham, Christian Eriksen ne s'est jamais imposé en , perdant petit à petit la confiance de son entraîneur, Antonio Conte.

Au total, il aura porté, toutes compétitions confondues, le maillot de l'Inter 37 fois pour seulement 4 buts. Il a par ailleurs participé à la finale de la Ligue Europa, perdue 3-2 contre le FC Séville. Il était entré en jeu à la 78e minute. Pour le moment, aucune information n'a été communiquée concernant son futur club.