Maroc - Vahid Halilhodzic : "La chicha, la PlayStation, je vais interdire tout ça"

Le nouveau sélectionneur du Maroc a prévénu : il n'y aura plus de chicha et de PlayStation pour les joueurs lors des rassemblements internationaux.

Nommé à la tête de la sélection marocaine il y a moins d'un mois, Vahid Halilhodzic a effectué sa première conférence de presse jeudi et a donné d'entrée quelques éléments sur sa manière de gérer le vestiaire des Lions de l'Atlas. Pour ce rassemblement international de septembre, le va affronter en amical le et le .

L'ancien entraîneur de et du PSG veut que les joueurs soient concentrés à 100% sur leur équipe nationale. Cela passe notamment par leurs divertissements, notamment dans leurs chambres. "On va effacer certaines choses. La chicha, la Playstation, je vais interdire tout ça", a-t-il ainsi prévenu comme mise en garde.

"Je ne supplierai personne pour jouer avec les Lions"

Par ailleurs, le technicien bosnien veut que la sélection marocaine soit au-dessus des états d'âme et ainsi éviter les caprices individuels. "Je ne supplierai personne pour jouer avec les Lions. Et puis, si un joueur ne joue pas ailleurs, il ne peut pas prétendre à jouer en équipe nationale."

Vahid Halilhodzic a enfin dressé quelques éléments d'analyse suite aux dernières compétitions du Maroc. Il souhaite beaucoup d'exigence et d'implication pour les prochains mois. "J’ai regardé les matchs de la CAN et du Mondial deux fois, et je sais pourquoi ils ne marquent pas. Il faut de la vitesse dans le jeu, faire des appels, avoir une condition physique exceptionnelle. J’insiste sur ce dernier point. On me parle de talent, mais je découvre qu’il y a des attaquants qui ont marqué 2, 3 buts par saison. Ce n’est pas ça, le talent."