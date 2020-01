Mario Mandzukic : "Je reste un passionné"

L’attaquant croate Mario Mandzukic a assuré qu’il n’était pas du tout en pré-retraite au Qatar suite à son transfert à Al-Duhail.

Transféré la semaine dernière en provenance de la , Mario Mandzukic a tenu ce jeudi sa première conférence de presse du côté de Doha. Le buteur international croate a exprimé sa satisfaction de rejoindre Al-Duhail et pouvoir rejouer au football après presque sept mois d’inactivité. Et, il a aussi évoqué sa passion, qui demeure intacte même s’il n’évolue plus dans un championnat majeur.

"Je voudrais remercier tout le monde ici, ils m'ont beaucoup aidé à m'installer aussi bien au sein de l’équipe que dans la ville. Je me sens déjà comme chez moi, a indiqué l’ancien bianconero. Je me sens à l'aise et excité de jouer mon premier match avec Al-Duhail. J'ai toujours la passion pour me donner à 100% et d'aider l'équipe à lever des trophées".

مشجع #الدحيل فهد المري يُهدي ماندزوكيتش سيفاً منحوتاً عليه اسم اللاعب باللغتين العربية والانجليزية.#قطر pic.twitter.com/C6ZXdbICLQ — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) January 2, 2020

En évoquant les trophées, le vice-champion du monde a reconnu qu’il se verrait bien monter sur le toit de l’Asie, après avoir eu le malheur de perdre la Ligue des Champions européenne à deux reprises. "Tout le monde ici veut gagner la d'Asie. Je sais que c'est une compétition très importante mais actuellement, j'ai surtout hâte d’être au prochain match", a-t-il déclaré.

Enfin, « Super Mario » (33 ans) a tenu à évoquer le rôle important qu’a eu Mehdi Benatia suite à sa venue au club. Les deux hommes s’étant déjà côtoyés à Turin par le passé. "Medhi est un grand joueur et il m'a aidé lors de mes premiers jours au . J'ai parlé à l'entraîneur (Rui Faria, ndlr) et je pense que j'ai besoin de temps pour m'intégrer à la nouvelle équipe", a-t-il confié.