Mario Balotelli au PSG ? L’étonnante réponse du joueur

Passé par Nice et Marseille, Mario Balotelli a été interrogé sur une probable potentielle signature au PSG. Le joueur donne une réponse hilarante.

International avant-centre italien (36 sélections, 14 buts), Mario Barwuah Balotelli, 33 ans, est dans les dernières années de sa carrière de footballeur professionnel. Evoluant actuellement sous les couleurs d’Adana Demirspor en Süper Lig turque, l’attaquant transalpin a été approché par des journalistes, qui lui ont demandé s’il pourrait faire son retour en Ligue 1.

Balotelli écarte le PSG, mais pas son argent !

Libéré par le FC Sion cet été, Mario Balotelli a fait son come-back à Adana Demirspor où il a signé pour une saison, notamment jusqu’à l’été 2024. Ancien joueur de l’OGC Nice (entre 2016 et 2019) et de l’Olympique de Marseille (de janvier à août 2019), Mario Balotelli a été interrogé par des journalistes sur une probable signature au Paris Saint-Germain.

En réponse à cette question dans une brève interview accordée à Tv Play, l’ancien de l’Inter et Milan, Manchester City et Liverpool n’écarte pas un retour en Ligue 1, notamment au sein du club champion de France. A l’en croire, sa signature dépendra de l’enjeu économique.

"Si le PSG m'appelle demain, est-ce que j'y vais ? Non, absolument pas. J'ai joué à Nice, j'ai joué à Marseille, je n'irais jamais au PSG. Ils me proposent 10 millions ? Oui, 10 millions... Même Même si l’équipe d’Enock (son frère joue à Rovato) et il me donne 10 millions, je vais jouer avec mon frère. J'ai du respect pour eux, mais les pauvres, ils ont Enock qui marque contre son camp...", a déclaré Mario Balotelli.

Ayant rejoint Adana Demirspor en septembre dernier pour un contrat d’une saison, l’avant-centre de 33 ans a déjà disputé une rencontre. Pour sa seule apparition, l’Italien a déjà inscrit deux buts.