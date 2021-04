Marcelo privé de Chelsea-Real Madrid à cause des élections régionales ?

Le latéral brésilien du Real Madrid pourrait manquer la demi-finale retour de Ligue des champions car il doit tenir un bureau de vote.

En voilà une drôle d'histoire. Marcelo, auteur d'une prestation peu convaincante, mardi soir, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (1-1) pourrait manquer le match retour non pas à cause de ses performances mais en raison des élections régionales espagnoles.

Possédant la nationalité espagnole depuis 2011, l'international brésilien a en effet été retenu le 5 avril dernier pour faire partie d'un bureau de vote lors des élections régionales de la Communauté de Madrid qui auront lieu le mardi 4 mai.

Le hic, c'est que la demi-finale Chelsea-Real Madrid est programmée le mercredi 5 mai, à 21h00 et en raison de la crise sanitaire, liée à la pandémie de Covid-19, le club madrilène sera présent à Londres la veille du match.

Le Real Madrid a immédiatement réagit en demandant à son service juridique de faire annuler la convocation électorale de Marcelo. Mais toutes justifications apportées par le service juridique ont été rejetées mais le Real peut encore faire appel.

L'article continue ci-dessous

Selon les informations du quotidien généraliste espagnol El Mundo, les personnes convoquées pour tenir un bureau de vote disposent d'un délai de sept jours pour justifier et documenter un refus. Le comité électoral rend ensuite un avis favorable ou défavorable dans les cinq jours suivants.

El Mundo précise par ailleurs que dans l'histoire de la Liga, un joueur de Levante, Aitor Fernandez, avait été sélectionné pour tenir un bureau de vote en novembre 2019 mais que le Comité électoral l'avait finalement libéré de son devoir de citoyen car il jouait avec son club le jour même à Bilbao, contre l'Athletic.