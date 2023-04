Marcelo Bielsa retrouve de l'emploi

Libre depuis son départ de Leeds en février 2022, Marcelo Bielsa va sortir de sa retraite pour rebâtir un nouveau projet ambitieux.

Après quatre ans de bons et loyaux services à Leeds qu'il a permis de restructurer et de développer un jeu offensif attrayant, Marcelo Bielsa avait quitté l'Angleterre après une série de résultats décevants, considérant que sa formule ne fonctionnait plus. Après avoir profité de sa retraite, épisode relativement rare pour un entraîneur renommé, El Loco va donc remettre les mains dans le cambouis puisqu'il va retrouver le bord du terrain.

Retour aux sources pour Bielsa

Après plus d'un an de retraite, l'ancien entraîneur de l'OM et du LOSC s'apprête à faire son retour sur un banc de touche en tant que sélectionneur, casquette qu'il a déjà porté à deux reprises avec l'Argentine (1998-2004) puis le Chili (2007-2008). El Loco va en effet signer un contrat de deux ans à la tête de l'équipe nationale uruguayenne. Il dirigera ainsi la Céleste jusqu'aux éliminatoires de la Coupe du monde en septembre 2025. Des discussions sont toutefois déjà en cours pour inclure une option de prolongation jusqu'au Mondial 2026 qui se disputera en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique).

Récemment lié à la Premier League où un retour anglais était escompté du côté d'Everton, en grandes difficultés cette saison pour se maintenir dans l'élite, l'Argentin a fini par refuser l'offre des Toffees pour, semble-t-il privilégier un retour dans son Amérique du Sud natale qu'il a quitté voilà plus de dix ans.