Marcelo Bielsa nouveau sélectionneur de l'Uruguay

Sans poste depuis son départ de Leeds, Marcelo Bielsa est le nouveau sélectionneur de l'Uruguay jusqu'au Mondial 2026.

Et de trois sélections sud-américaines pour Marcelo Bielsa. Après avoir dirigé son propre pays, l'Argentine, ainsi que le Chili, l'ancien coach de l'OM ou de Lille va prendre les rênes de l'Uruguay.

Opération Mondial

Depuis le départ d'Oscar Tabarez en 2021, la Celeste était dirigée par Diego Alonso, qui a vu son équipe être éliminée dès la phase de poules au Qatar.

Pour Marcelo Bielsa, il s'agit d'un retour aux affaires, un peu plus d'un an après son départ de Leeds, qu'il était parvenu à ramener en Premier League.

"Nous avons trouvé un accord, a assuré Jorge Casales, membre du Conseil exécutif de la fédération uruguayenne, auprès de l'AFP. Les différences de formulation ont été réglées et il ne reste plus que la signature du contrat."

Après deux premiers matchs amicaux en juin, Darwin Nunez et compagnie entameront les éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde dès l'automne prochain, soit plus deux ans avant le grand événement. Un Mondial qui pourrait être le troisième du Loco, après 2002 à la tête de l'Argentine et 2010 avec le Chili.