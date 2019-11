Diego Maradona quitte déjà le Gimnasia

Après seulement huit matches sur le banc, Diego Maradona a été contraint d’abandonner ses fonctions d’entraineur de Gimnasia de La Plata.

L’aventure de Diego Maradona à la tête de Gimnasia La Plata n’aura pas duré très longtemps. Deux mois à peine seulement. El Pibe Del Oro a choisi de délaisser son tablier en signe de fidélité envers le président qui l’a fait venir, en l’occurrence Gabriel Pellegrino. Ce dernier ayant fait le choix de ne pas se présenter à sa propre réélection à la fin du mois car étant en conflit avec les autres membres du conseil d’administration.

Le champion du monde 1986 avait confié il y a quelques jours qu’il se plaisait dans son nouveau rôle, mais qu’il conditionnait clairement son futur à celui de Pellegrino : « Je suis bien. Je veux continuer. J’ai parlé avec le président et je veux continuer un an de plus pour faire une équipe compétitive. Je continue si le président continue. » Il a donc tenu parole.

Durant son court passage à la tête de Gimnasia, Maradona aura gagné trois matches et perdu cinq. Un bilan plutôt séduisant en fin de compte vu qu’avant son arrivée, l’équipe était au plus mal. Elle est passée de la 24e à la 22e place du classement du championnat argentin, se relançant ainsi idéalement dans la course au maintien.

L'article continue ci-dessous

Jamais deux sans trois pour Maradona

Maradona s’est aussi fait remarquer en dirigeant l’un de ses matches depuis un trône. Diminué par une opération au genou, il avait demandé ce dispositif spécial pour ne pas souffrir devant un match de ses troupes, autrement qu’à travers ses émotions. En même temps, curieusement, on l'a aussi vu danser à la suite de son premier succès acquis en Superliga.

Maradona a dirigé des clubs en à trois reprises depuis 1994. Il est passé par le Deportivo Mandiyu, le Racing Club et donc le Gimnasia. Il n’aura jamais réussi à tenir plus de douze matches. Finalement, son expérience la plus longue comme coach a été celle vécue avec l’équipe nationale argentine (2008-2010).