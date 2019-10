"Messi doit rejoindre le Real pour être le meilleur de tous les temps"

Un ancien footballeur argentin a conseillé à Lionel Messi de signer au Real Madrid afin d'intégrer définitivement le club des Maradona, Pelé et cie.

L'ancien gardien de but des Boca Juniors, Hugo Gatti, estime que son compatriote international Lionel Messi doit quitter Barcelone pour le club rival du , afin de prouver qu'il est le meilleur joueur de l'histoire.

Gatti suggère que Messi - qui a passé toute sa carrière professionnelle à Barcelone - ne sera pas en mesure de rivaliser avec les Cristiano Ronaldo, Diego Maradona et Pelé, sans avoir fait ses preuves dans un autre club. Et de préfèrence là où il sera le moins à l'aise.

L'article continue ci-dessous

Le gardien retraité a également évoqué le manque de succès de Messi sur la scène internationale comme un facteur qui le dessert. Le sixtuple Ballon d'Or n'ayant toujours pas remporté le moindre trophée avec son pays, si ce n'est les deux médailles d'or olympiques (2004 et 2008). "On va peut-être me traiter d'anti-argentin, mais jusqu'à ce que Messi brille dans les grands matches, il continuera à n'être qu'un simple joueur de rencontres domestiques", a confié Gatti dans l'émission télévisée El Chiringuito de Jugones. "Il doit avoir les c******* pour aller au Real Madrid et tout prouver là-bas, comme l'a fait Cristiano [Ronaldo]. Sinon, il ne sera plus qu'un joueur de plus. Cristiano est allé dans le meilleur club du monde. Messi joue chez lui, sur son terrain, avec tout ce que cela offre comme confort."

"Qu'il se distingue en et en , sinon il sera toujours un joueur de plus, a poursuivi Gatti. Lorsqu'il brillera sur ces deux scènes, alors il rivalisera avec les [Johan] Cruyff, [Diego] Maradona et Pelé. Messi joue quand ils le laissent jouer. C'est très facile de performer quand tout plaide en votre faveur à la maison."

Messi, aujourd'hui âgé de 32 ans, a remporté cinq fois le prestigieux Ballons d'Or. Il a mis aussi 608 buts et 247 passes décisives en seulement 695 apparitions pour Barcelone dans toutes les compétitions de sa carrière, remportant également le prix du meilleur buteur de La à cinq reprises et gagnant six fois en Ligue des champions. Il a conquis une pléthore de trophées à Barcelone, dont 10 titres de La , quatre Ligues de champions et six Copas del Rey.