WTF - Maradona s'offre une danse pour célébrer sa première victoire

Diego Maradona s'est lâché samedi après avoir conquis sa première victoire avec sa formation de Gimnasia.

"El Pibe Del Oro" est décidément un personnage à part. Et il l'a encore prouvé samedi en fêtant de manière très extravagante sa toute première victoire avec la formation de Gimnasia La Plata, qu'il avait rejoint le mois dernier.

La lanterne rouge du championnat argentin est allée gagner samedi soir sur le terrain de Godoy Cruz à l'occasion de la 9e journée du championnat (2-4). Un succès d'autant plus savoureux qu'il permet à Gimnasia d'abandonner le bonnet d'âne à son adversaire du jour et se positionner à la 23e place, à un point du premier non reléguable.

#GELP baila y festeja Diego Armando Maradona. Esa rodilla es elástica pic.twitter.com/dXzmoLx3xd — Juan Manuel Bianchi (@jmbianchi20) October 5, 2019

Comblé au coup de sifflet final, Maradona a réservé une belle surprise à ses joueurs, mais aussi à tous ses admirateurs. Dans le vestiaire, au milieu des festivités, il a effectué quelques jolis pas de danses. Malgré ses 58 printemps (59 dans trois semaines), mais aussi une opération récente au genou, le champion du monde 1986 a régalé l'assistance par son déhanché.

Gimnasia est libéré, mais le plus dur reste à faire pour le doyen des clubs argentins. Et Maradona va devoir vite se remettre au travail pour ne pas que son passage à La Plata soit plus marqué par ses faits divers que par ses faits d’arme.