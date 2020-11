Maracineanu veut un retour du public dans les stades "dès que possible"

La ministre déléguée aux Sports a fait le point concernant la possibilité de voir le public revenir dans les stades de football.

Quand reverra-t-on du public dans les stades de ? Alors que le gouvernement avait autorisé des jauges de 5000 personnes cet été, l'ensemble des rencontres se disputent désormais à huis-clos.

"Déjà, c'est une grande réussite pour nous qu'il puisse y avoir aujourd'hui du spectacle sportif à la télévision", a confié dans un premier temps Roxana Maracineanu, invitée de RMC.

"La dernière fois, j'étais au match PSG-OL (vendredi en D1 féminine, ndlr), il y avait des chants de supporters, certes enregistrés, mais cela faisait vraiment du bien. Maintenant, j'ai envie que les spectateurs reviennent en vrai."

Mais quand ? "On espère dès que possible, précise la ministre, qui se refuse toutefois à donner une date précise. Quand on aura la chance de voir moins d'images dramatiques en provenances des hôpitaux, à ce moment-là, sans doute, on pourra revenir plus facilement."

Une nouvelle jauge pourrait ainsi être mise en place dès lors que la situation le permettra. "Vous avez vu les annonces du président. Quand ça repartira, ça repartira avec ce qu'on appelle une jauge relative à la surface du stade. C'est acté."