Mancini : "Ne pas voir Jorginho remporter le Ballon d'Or serait étrange"

Le sélectionneur italien Roberto Mancini estime que personne ne mérite autant le Ballon d'Or cette année que son milieu de terrain Jorginho.

Si Jorginho ne s'adjuge pas le Ballon d'Or 2021 ça serait « étrange », déclare le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini. Pour ce dernier, le milieu de terrain Chelsea est le choix évident pour un triomphe au Ballon d'or compte tenu de l'année qu'il a connue.

Le joueur d'origine brésilienne a été inclus sur la liste des 30 prétendants de France Football qui se disputent la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, avec 11 consécrations à eux deux, sont également en lice. Robert Lewandowski et Erling Haaland font aussi partie des candidats, mais Mancini pense que Jorginho mérite d'être couronné avoir remporté la Ligue des champions et le championnat d'Europe en 2021.

Mancini, qui a mené l'Italie à la gloire de l'Euro 2020 au cours de l'été, a déclaré aux journalistes concernant la bataille pour le Ballon d'Or et qui concerne cinq de ses Azzurri : "Ils sont là parce qu'ils sont bons, pas à cause de moi. Jorginho devrait, à mon avis, remporter le Ballon d'Or. Il a tout gagné et le mérite indiscutablement. Cela me semblerait étrange qu'il ne soit pas sacré"

Jorginho "rêve" du Ballon d'Or

L'article continue ci-dessous

Ayant remporté des trophées importants aussi bien en club qu'en sélection, l'ex-napolitain émerge comme l'un des candidats pour succéder à Messi au palmarès.L'Argentin demeure quand même le favori car il a décroché le premier honneur international senior de sa remarquable carrière lors de la Copa America 2021. Il est aussi sorti de sa zone de confortant en signant au Paris Saint-Germain après avoir rompu ses liens avec Barcelone.

Jorginho, cependant, peut s'attendre à recueillir beaucoup de soutien de la part des journalistes, des entraîneurs internationaux et des capitaines. Et c'est le scrutin qui déterminera le vainqueur.

Questionné dernièrement concernant ce prix, le milieu des Blues a admis qu'il en rêvait. Après avoir déjà remporté le titre du meilleur joueur de la saison en Europe, il serait comblé s'il s'adjuge cette autre grande récompense. " Qui ne rêve pas de ça ? Rêver petit et rêver grand, c'est la même chose, il vaut donc mieux rêver grand", a-t-il déclaré.