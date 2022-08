Manchester United veut libérer le Barça d'un indésirable

Sergino Dest est l'un des derniers éléments de l'équipe de Barcelone que Xavi Hernandez serait heureux de voir partir.

L'international américain n'a pas toujours été apprécié par le coach du FC Barcelone, mais cette situation a pris une nouvelle ampleur en ce début de saison.

Xavi l'a écarté de toutes les équipes de Barcelone en Liga jusqu'à présent et lorsqu'il a été interrogé sur son avenir, il a clairement indiqué que Dest n'était pas dans ses plans.

Suite à la blessure de Juan Foyth, Villarreal est apparu comme une destination potentielle selon Mundo Deportivo. Le média catalan a rapporté qu'un simple prêt pourrait convenir à toutes les parties, mais Sport affirme qu'Unai Emery a écarté cette possibilité.

Cependant, AS a fait référence à des rapports de SkySports selon lesquels Manchester United pourrait être sa voie hors du Camp Nou. Le premier affirme que Dest serait ouvert à un transfert vers United afin de retrouver Erik ten Hag, tandis que le second affirme que les Red Devils envisagent de tenter de le recruter.

Il convient de noter que ces rumeurs ont également fait surface auparavant. L'approbation de Dest est probablement la clé de tout départ, mais comme on l'a vu dans un certain nombre de cas cet été, plusieurs joueurs se sont retranchés pour essayer de rester au Camp Nou. Barcelone espère que le traitement réservé par Xavi à Martin Braithwaite auparavant et maintenant à Dest, le persuadera que sa carrière est mieux ailleurs.